Cultura: Cosenza (Fd'I), da governo scelte basate su competenza

- La nomina di Adriano Monti Buzzetti Colella, "giornalista e scrittore di grande esperienza e dall'indiscutibile curriculum, è la scelta giusta per guidare un'importante istituzione culturale come il 'Centro per il libro e la lettura'". Lo dichiara la vicepresidente della commissione Cultura in Senato, Giulia Cosenza. "Le polemiche della sinistra, invece, confermano la mancanza di argomenti verso un governo che ha messo la competenza al centro del proprio operato, e non la tessera di partito", conclude la parlamentare. (Rin)