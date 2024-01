Roma: incendio Mezzocammino, al via nuovo monitoraggio qualità dell'aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata attivata questa mattina da Arpa Lazio una nuova fase di monitoraggio dell'aria nella zona interessata dall'incendio sviluppatosi il 31 dicembre scorso in una discarica abusiva di rifiuti accumulati in un parcheggio interrato a Largo Jacovitti a Mezzocammino a Roma. Il monitoraggio è stato disposto quale esito di un incontro convocato in Campidoglio dall'assessora all'Ambiente e rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi su richiesta della presidente del Municipio IX Titti Di Salvo cui hanno preso parte il capo di gabinetto del sindaco Alberto Stancanelli, il direttore del dipartimento di Protezione civile di Roma Capitale Giuseppe Napolitano, la direzione tecnica di Arpa Lazio e la Asl Roma 2. Secondo quanto rende noto il Campidoglio, "nel corso della riunione si è evidenziato, anzitutto, come questo incendio sia stato trattato come è previsto nei casi che riguardano gli immobili privati". (segue) (Com)