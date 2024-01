Roma: incendio Mezzocammino, al via nuovo monitoraggio qualità dell'aria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rientro dei nuclei familiari, precauzionalmente allontanati dai Vigili del fuoco dalle proprie abitazioni, "è stato consentito dopo le indagini eseguite dalla commissione stabili pericolanti di Roma Capitale che hanno accertato la sicurezza strutturale dello stabile e sulla base delle rilevazioni effettuate da Arpa sulla presenza di diossine, idrocarburi policiclici aromatici e Pcb con valori drasticamente ridotti dal 31 dicembre al 4 gennaio (diossine da 6,5 a 0,72 picogrammi per metro cubo) che non hanno determinato la necessità di provvedimenti a tutela della salute dei residenti - precisa il Campidoglio -. A fini scientifici e di carattere statistico a seguito della pubblicazione delle ultime analisi di Arpa Lazio, con dati in lieve risalita a 1,6 picogrammi per metro cubo dei valori delle diossine relativi al campione del 4-5 gennaio, su richiesta della presidente del Municipio Titti Di Salvo si è deciso di attivare una nuova fase di monitoraggio da parte di Arpa Lazio al fine di dare ogni possibile garanzia di tutela della salute dei residenti di Mezzocammino", conclude. (Com)