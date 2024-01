Lavoro: M5s, gennaio amarissimo per oltre 330 mila famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà un gennaio amarissimo per oltre 330 mila famiglie in povertà assoluta. Come riportato oggi dal 'Fatto quotidiano', fino a ieri l'Inps aveva ricevuto 502 mila domande di assegno di inclusione su 737.400 nuclei familiari interessati. Entro il 7 gennaio, data indicata dall'Istituto per ottenere il primo pagamento già questo mese, hanno presentato la stessa domande poco più di 400 mila famiglie. Per la ministra Calderone, che aveva detto di ritenere possibile centrare il traguardo nella prima decade di gennaio, si tratta dell'ennesima débacle". Lo affermano, in una nota, i parlamentari del Movimento cinque stelle, Dario Carotenuto ed Elisa Pirro, che proseguono: "Al contempo, il governo nasconde i dati sui beneficiari del Sfl. Un enorme caos che affonda le proprie radici nella propaganda di bassa lega di questo esecutivo e della premier Meloni, che in campagna elettorale è arrivata a paragonare i percettori del reddito di cittadinanza ai tossicodipendenti. Ora tutti i nodi vengono al pettine, ma a pagare il conto di questa sciatteria saranno ancora una volta i più deboli". (Com)