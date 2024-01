Europee: Salvini, nelle liste ci saranno nostri amministratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Io sto facendo il ministro dei Trasporti, delle infrastrutture, ci stiamo occupando del piano casa, porti e aeroporti. Ne ho già abbastanza. Stiamo costruendo liste Lega” per le elezioni europee “aperte anche a donne e uomini senza tessera della Lega in tasca”. Lo ha affermato il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a “Cinque minuti", su Rai1. “Ovviamente - ha aggiunto - per me i governatori della Lega, che secondo i dati sono i più amati d'Italia, sono un valore aggiunto, così come i nostri sindaci: sicuramente ci saranno degli amministratori locali nelle liste della Lega per le europee”. (Rin)