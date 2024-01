Roma: controlli anti abusivismo in piazzale Ostiense, una tonnellata di merce sequestrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tonnellata di merce, per lo più ciarpame, venduto abusivamente sulle strade di Roma è stata sequestrata oggi dalla polizia locale. Nel corso dei controlli per il contrasto del commercio abusivo nella Capitale le pattuglie del gruppo centro - in collaborazione con l'arma dei carabinieri e il comando stazione Garbatella - sono intervenuti in piazzale Ostiense e hanno sequestrato una tonnellata tra abiti, alimenti, giocattoli e oggettistica provenienti dallo svuotamento di cantine e cassonetti, che venivano rivenduti ai frequentatori della zona. Alcuni venditori, di nazionalità straniera, sono stati identificati mentre altri sono riusciti ad allontanarsi all'arrivo dei controlli. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni.(Rer)