Decreto Piano Mattei: via libera definitivo da Aula Camera (2)

- Il provvedimento, formato da sette articoli, ha come obiettivi quelli di rafforzare le iniziative di collaborazione tra l’Italia e Stati del Continente africano, di promuoverne lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari. Si stabilisce che il Piano Mattei, con l’indicazione dei settori di intervento e della durata, sia adottato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle commissioni parlamentari. Vengono, poi, istituite, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la definizione e l’attuazione del Piano, della quale fa parte anche il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ed una specifica struttura di missione, chiamata a redigere una relazione annuale al Parlamento. Tra i settori di particolare interesse del Piano rientrano l’approvvigionamento e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, comprese quelle idriche ed energetiche, la tutela dell’ambiente e l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture nonché la valorizzazione e lo sviluppo del partenariato energetico, anche nell’ambito delle fonti rinnovabili, dell’economia circolare e del riciclo. Quanto agli altri ambiti del Piano, ci sono la formazione superiore e la formazione professionale, il sostegno all’imprenditoria, in particolare a quella giovanile e femminile, e la promozione dell’occupazione. (Rin)