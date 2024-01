Roma: Baglio (Pd), cordoglio per scomparsa Pietro Patacconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Pd di Roma, Valeria Baglio, in una nota esprime cordoglio per la scomparsa di Pietro Patacconi. "Voglio esprimere a nome di tutto il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio il cordoglio per la scomparsa di Pietro Patacconi. Con la sua morte Roma perde una personalità di grande spessore che da politico, da sindacalista, da uomo di sinistra, ha saputo portare il suo sguardo lucido su temi importanti come il valore della terra, del lavoro, di un'agricoltura vicino alle persone e all'ambiente - spiega -. Lo ha fatto con coraggio e passione, fondando la Cooperativa Agricoltura Nuova, in un momento critico per la tutela dell'agro romano e insegnandoci con grande anticipo rispetto ai tempi quale importanza abbia per tutti la salvaguardia del territorio. Una lezione che continueremo a seguire. Le condoglianze al figlio Carlo, alla famiglia e a tutti coloro che gli sono stati accanto".(Com)