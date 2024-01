Grecia: Mitsotakis, sì al matrimonio civile, no alla maternità surrogata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco è a favore della legalizzazione del matrimonio civile, ma non della maternità surrogata. Lo ha spiegato il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, nel corso di un’intervista all’emittente radiotelevisiva “Ert”, commentando il disegno di legge che potrebbe essere presentato al Parlamento nel mese di febbraio. “Elimineremo ogni discriminazione basata sull’orientamento sessuale in materia di contrazione del rapporto matrimoniale. Il matrimonio è il ‘culmine’ dell’amore tra due persone, e allo stesso tempo è un contratto legale con diritti e obblighi”, ha affermato Mitsotakis. “Il matrimonio ha una natura conservatrice. Implica un concetto di stabilità e un concetto di permanenza. E ci tengo a dire che quello che intendo portare al voto non è qualcosa di diverso rispetto a quanto è già previsto in molti Paesi europei”, ha aggiunto il premier. Sottolineando che si parla di un’unione di tipo civile, Mitsotakis ha poi precisato di rispettare “tutte le opinioni” e di non volere “che il tema divida la società greca”. “Rispetto assolutamente i nostri concittadini che hanno un punto di vista differente, così come la visione della Chiesa. Voglio ricordare però che la Chiesa era contraria anche alla cremazione ma lo Stato è andato avanti e ha legiferato”, ha aggiunto Mitsotakis. (Gra)