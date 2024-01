Piano Mattei: Boldrini (Pd), non esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Piano Mattei "non esiste nei contenuti e nella sostanza: è una scatola vuota. Ma oggi il governo chiede al Parlamento di votare un decreto, l'ennesimo: per quale urgenza? Il decreto non fa altro che istituire una cabina di regia, a palazzo Chigi, con personale e uffici, per un costo di 3 milioni di euro, con l'obbiettivo di gestire un piano che non esiste. Non abbiamo visto né i progetti, né un piano finanziario, né gli obbiettivi semplicemente perché non ci sono". Lo dichiara Laura Boldrini, deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, a margine del suo intervento alla Camera. "E contemporaneamente - aggiunge la parlamentare -, mentre parlano di piano Mattei come sostegno ai paesi africani, tagliano i fondi per la cooperazione allo sviluppo. Paesi europei come Germania, Svezia, Lussemburgo, sono già arrivati all'obiettivo dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo previsto dall'agenda 2030 delle Nazioni unite e, invece, la maggioranza taglia più di 40 milioni e rimane ferma allo 0,32 per cento. Tutto un bluff il Piano Mattei, propaganda e inutile spreco di risorse, come nello stile di questo governo".