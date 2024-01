Ucraina: Barcaiuolo (Fd’I), Pd si spacca su risoluzione maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo, capogruppo Fd’I in commissione Esteri di palazzo Madama, il voto a favore della risoluzione di maggioranza sull'Ucraina da parte di sei senatori del Pd “è senza dubbio una buona notizia”. “Ci compiaciamo nel vedere che anche all'interno del partito della Schlein non ci si appiattisce sulla linea filo grillina, tanto da indurre alcuni parlamentari dal non seguire le indicazioni che vengono dall'alto. D'altra parte – aggiunge – non possiamo non constatare che in casa Pd regna evidentemente un fermento che non ci saremmo aspettati, chissà che non sia il primo scricchiolio della segreteria Schlein". (Rin)