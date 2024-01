Gaza: Al Sisi, re di Giordania e presidente palestinese respingono la rioccupazione della Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha partecipato al vertice tripartito con il re di Giordania, Abudllah II e al presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ad Aqaba, nel Regno hascemita. Il portavoce della presidenza egiziana Ahmed Fahmy ha dichiarato che Al Sisi è desideroso di coordinare le posizioni con il re Abdullah II e con il presidente Abbas per garantire l'unità delle istanze e per preservare la sicurezza e la stabilità dei popoli della regione. Durante il vertice, Al Sisi ha passato in rassegna gli sforzi compiuti dall'Egitto per aprire il dialogo con tutte le parti con l'obiettivo di un cessate il fuoco immediato a Gaza. L’Egitto è desideroso di fornire, coordinare e consegnare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza e di accogliere un gran numero di feriti per il trattamento negli ospedali egiziani, ha affermato Al Sisi. Gli aiuti finora arrivati non sono sufficienti a proteggere la popolazione della Striscia di Gaza dalla catastrofe umanitaria a cui è esposta, il che richiede una posizione decisa da parte della comunità internazionale per spingere per un cessate il fuoco, che rappresenta la garanzia fondamentale per salvare la popolazione della Striscia di Gaza e disinnescare la tensione nella regione, ha aggiunto Al Sisi. Durante il vertice, le parti hanno ribadito di respingere categoricamente qualsiasi sforzo, tentativo o proposta volta a liquidare la causa palestinese o a sfollare i palestinesi fuori dalle loro terre. Al Sisi, re Abdullah II e Abbas hanno espresso il totale rifiuto di qualsiasi tentativo di rioccupare parti di Gaza ed è stata sottolineata la necessità di consentire alla popolazione della Striscia di Gaza di tornare alle proprie case. Inoltre, hanno chiesto alla comunità internazionale di attuare le risoluzioni internazionali, in particolare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e sono stati lanciati avvertimenti sulla gravità delle ostilità in Cisgiordania, nonché sulle violazioni contro i luoghi sacri religiosi. Al Sisi e re Abdullah II hanno ribadito il pieno sostegno all’Autorità nazionale palestinese, consentendole di svolgere i suoi compiti di protezione del popolo dalle violazioni a cui è esposto in tutti i Territori palestinesi. Infine, le parti hanno respinto qualsiasi tentativo di separare le strade tra Gaza e la Cisgiordania, di affermare che quest’ultima è l’unico garante della stabilità della situazione nella regione e di proteggerla dall’allargamento del conflitto. (Cae)