Infrastrutture: Tunisia, attesa per studi su costruzione nel governatorato di Kasserine

21 luglio 2021

- Il progetto per la realizzazione della diga Boulaaba nella regione settentrionale del governatorato di Kasserine, programmato dal 2015 con l'obiettivo di controllare il flusso delle acque nella regione, è in attesa di offerte internazionali per la realizzazione di studi approfonditi in merito. Lo ha affermato il delegato regionale ad interim per lo sviluppo agricolo, Ahmed Trabelsi all'agenzia di stato "Tap". Il progetto della diga Boulaaba ha completato gli studi geotecnici e geofisici preliminari e si prevede che sarà completato dopo gli studi approfonditi, che richiederanno dai due ai tre anni. Il costo per la realizzazione dell'intero progetto è stimato a 15 milioni di euro, secondo il ministero dell'Agricoltura. La costruzione della diga è prevista alla foce Wadi Al-Hatab, essa avrà una capacità di raccolta tra i 40 e 45 milioni di metri cubi di acqua proveniente dai torrenti della valle. Il progetto prevede inoltre la costruzione di un sistema di irrigazione, la parte superiore della diga appartiene alla delegazione Sbeitla, su un'area stimata in circa 400 ettari, mentre una seconda zona di irrigazione appartiene alle amministrazioni di Boulaaba, Sidi Harrath e Arish, per una superficie totale di oltre 500 ettari. Secondo Ahmed Trabelsi, la diga, una volta costruita, consentirà di sfruttare adeguatamente le acque di deflusso incontrollato nel governatorato, stimate in 50 milioni di metri cubi all'anno, di fornire le riserve idriche nelle città di Kasserine e Sbeitla, oltre a proteggere le pianure delle regioni di Sidi Boulabba, Wadi El Hatab e Sidi Harrath dalle inondazioni. Il sistema d'irrigazione servirà circa duemila e 400 ettari nelle pianure a valle, e irrigare 300 ettari nella delegazione di Fossana situata a nord, fornendo circa 3 milioni di metri cubi d'acqua alla zona industriale di Kasserine, e riserve per spegnere gli incendi boschivi per le montagne Chaambi e Sammama. È interessante notare che il progetto della diga Boulaaba di Kasserine è gestito dal Dipartimento affari di rimboschimento e protezione dei terreni agricoli della Commissione regionale per lo sviluppo agricolo di Kasserine ed è stato programmato dall'Amministrazione generale delle dighe e delle grandi opere idriche in seno al ministero dell'Agricoltura di Tunisi.(Tut)