Piano Mattei: Della Vedova (Più Europa), è guscio vuoto

21 luglio 2021

- Più Europa "voterà contro questo decreto, prima di tutto perché non si capisce perché avete dovuto fare un decreto non essendoci alcuna necessità e urgenza. E voteremo contro perché è un guscio vuoto che toglie risorse alla Cooperazione internazionale, e cioè alla Farnesina, per portarle a palazzo Chigi e non se ne capisce il motivo, perché il Piano Mattei non c’è: non c’è nulla di dettagliato, né la tempistica, né i Paesi interessati, né quali saranno gli interventi prioritari”. Lo ha detto, nell’Aula di Montecitorio, il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.(Rin)