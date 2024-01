Somalia: ministro regionale, al Shabaab ha ucciso un passeggero dell'elicottero Onu sequestrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I miliziani di al Shabaab che hanno sequestrato un elicottero delle Nazioni Unite hanno ucciso un passeggero e ne tengono in ostaggio altri cinque. Lo ha dichiarato ai media il ministro della Sicurezza interna dello Stato di Galmudug, Mohamed Abdi Adan, fornendo un nuovo aggiornamento sui fatti. L'elicottero ha effettuato un atterraggio di emergenza nella regione di Galgudud a causa di un guasto meccanico. In base a precedenti informazioni è stato reso noto che a bordo dell'elicottero c'erano almeno otto persone, in parte militari in parte membri del personale medico impegnato in una missione di evacuazione. Fonti locali hanno riferito che l'elicottero era diretto alla vicina città di Wisil. (Res)