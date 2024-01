Grecia: ministro Salute annuncia annullamento multe ad anziani non vaccinati in pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Adonis Georgiadis, ha annunciato l’annullamento delle multe comminate agli anziani che durante il periodo pandemico non si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”. Sottolineando “l’enorme importanza del vaccino” sia contro l’influenza che contro il Covid-19, il ministro ellenico ha affermato nel corso di una conferenza stampa che “la vaccinazione non deve essere fatta per costrizione ma perché è fondamentale per la salute”. Sulla base di questo, Georgiadis ha spiegato che il suo dicastero condurrà “una grande campagna per convincere i cittadini del valore del vaccino contro il coronavirus”. “Penseremo a tutte le modalità per rendere la vaccinazione disponibile a tutti”, ha detto il ministro. “Il Covid-19 è qui per restare, dobbiamo imparare a conviverci. La vaccinazione annuale, come si fa per l'influenza, dovrebbe diventare una routine", ha aggiunto Georgiadis, spiegando poi che “la volontà politica è quella di rendere il vaccino anti Covid-19 disponibile anche nelle farmacie”. (Gra)