Russia-Cina: ministro Esteri Lavrov sente omologo Wang Yi, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo cinese Wang Yi. Come ha reso noto il ministero degli Esteri di Mosca, le due parti hanno discusso dell'importanza della cooperazione strategica per lo sviluppo della sicurezza eurasiatica. "I ministri degli Esteri hanno apprezzato molto i principali risultati della cooperazione nel 2023, e hanno espresso soddisfazione per l'alto ritmo di sviluppo del dialogo politico bilaterale", ha riferito il dicastero. Lavrov e Wang Yi, durante la telefonata, come spiegato dal ministero russo, si sono anche confrontati sul programma dei prossimi contatti a livello ministeriale e ai più alti livelli. Le due parti hanno inoltre condannato la “politica conflittuale” dell'Occidente nei confronti della Russia e della Cina, che comprende "i tentativi di limitare il loro sviluppo mediante le sanzioni". (Rum)