Lombardia: Trenord, da lunedì sospesa la circolazione nella tratta fra Ponte San Pietro e Bergamo, bus sostitutivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli studenti in partenza dalle stazioni di Calusco, Terno d'Isola, Cisano/Caprino B., Pontida, Ambivere Mapello, diretti verso gli istituti scolastici di Bergamo, saranno istituiti collegamenti dedicati su bus, senza fermate intermedie. Gli orari dei collegamenti, strutturati sulla base delle esigenze dei singoli istituti scolastici, sono disponibili su trenord.it. Potranno subire lievi variazioni nei prossimi giorni, in base alla definizione di aspetti logistici e organizzativi nell'ambito del tavolo di lavoro periodico avviato dalla Prefettura, garantendo in ogni caso agli studenti l'arrivo a destinazione e la ripartenza secondo le esigenze legate all'orario scolastico. Per le conseguenze della riduzione di capacità della stazione di Bergamo, subirà variazioni il servizio della linea Bergamo-Treviglio. Dal 5 febbraio saranno soppresse cinque corse di rinforzo sul collegamento, che prevedrà per tutta la giornata una corsa ogni ora per direzione. Per compensare la rimodulazione dell'offerta, saranno potenziate le composizioni dei convogli. Invariato il servizio delle linee Milano-Bergamo via Pioltello e Bergamo-Brescia. (Com)