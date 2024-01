Serbia: centro Birodi, media dipingono Ue in modo prevalentemente negativo dopo le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia dopo le elezioni l'Unione europea è stata presentata in modo prevalentemente negativo nei principali telegiornali nazionali. Lo ha dichiarato il direttore del centro studi in tema di scienze sociali e politiche (Birodi) Zoran Gavrilovic. Parlando all'agenzia di stampa "Beta", Gavrilovic ha spiegato che il centro ha monitorato i notiziari delle reti "Rts”, “Pink”, “Prva”, “Happy”, “B92” e “N1" tra 18 e 31 dicembre. L’'Ue è stata presentata "in un contesto negativo nel 58 per cento dei 43 minuti totali". Nello stesso periodo, ha aggiunto, i sei canali televisivi hanno dedicato alla Russia "un totale di 26 minuti, il 49 per cento del tempo in modo positivo e il 38 per cento in modo neutro". (Seb)