- Un uomo è precipitato in una bocca di lupo per quattro metri a Castiglione di Stiviere, in provincia di Mantova. L'incidente, di cui non sono ancora chiare le dinamiche, è avvenuto in Piazza Ugo Dallò. Il 50enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Verona in quanto la caduta gli ha causato un trauma cranico.(Com)