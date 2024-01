Calcio: Piccolotti (Avs), governo è ostaggio della lobby della Serie A?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il governo Meloni sono "ostaggio dei lobbisti al punto tale di lucrare sulla ludopatia di decine di migliaia di persone? Noi ci opporremo in ogni modo a questo scempio". Lo ha detto Elisabetta Piccolotti dell'Alleanza verdi e sinistra. "Quello che sta accadendo in commissione Cultura della Camera dei deputati sulla proposta di legge a prima firma Berruto che alza la tassazione sulle scommesse è scandaloso: il ministro Abodi sta ostacolando l'attività parlamentare opponendo continui rinvii su un emendamento unitario di maggioranza e opposizione che destinerebbe l'extra-gettito alle attività sportive di base e alla lotta alla ludopatia. Il ministro Abodi calpesta le prerogative parlamentari per fare l'ennesimo regalo alle società di serie A, a cui ha già dichiarato di voler destinare queste risorse in un'intervista su "La Stampa", ha concluso Piccolotti. (Rin)