Acca Larentia: 100 identificati e 5 denunce, avanti accertamenti su manifestazione a Roma

- Proseguono gli accertamenti della Digos e quindi della polizia sui partecipanti alla manifestazione che - a latere delle celebrazioni ufficiali a Roma per commemorare la strage di via Acca Larentia del 7 gennaio del 1978 - hanno rievocato saluti e slogan fascisti. Al momento sono state identificate 100 persone e sono al vaglio, in totale, le posizioni di un'altra 50ina di persone. Per ora restano cinque le denunce, come emerso già ieri. Le verifiche della polizia sono tuttora in corso. (Rer)