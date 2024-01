Germania: l'intelligence segue le rivelazioni sull'incontro dell'estrema destra a Potsdam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio per la protezione della Costituzione del Brandeburgo non esclude che in passato l'albergo presso Potsdam sia stato utilizzato anche da esponenti dell'estrema destra. Tuttavia, secondo l'agenzia, i criteri per identificare l'hotel come ritrovo della destra radicale “non sono attualmente soddisfatti”. In Brandeburgo, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra, mentre la sua associazione giovanile Alternativa giovane (Ja) è valutata come accertato gruppo della destra radicale. All'opposizione al Bundestag, dal 2021 Afd è classificata come sospetta organizzazione di estrema destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)