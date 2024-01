Alimentare: Gatta (FI), proposta legge su doggy bag piattaforma da cui partire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un tema di grande interesse, che suscita attenzione, tanta condivisione e anche qualche legittima critica. La proposta di legge a mia firma è una piattaforma da cui partire, perfettibile, e mi auguro che nel corso dell'iter parlamentare si possa arricchire anche del contributo delle associazioni dei ristoratori e di categoria. Ringrazio il presidente dei Circoli per l'Ambiente, Alfonso Fimiani, e tutti i circoli per la Cultura rurale, per il contributo che hanno dato, perché questa intuizione divenisse proposta di legge". Lo ha detto Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento nazionale Pesca e Acquacoltura del partito, durante la conferenza stampa di presentazione della sua proposta di legge sulla "doggy bag", presentata oggi alla Camera dei deputati, insieme ai Circoli per l'ambiente e della cultura rurale, cui hanno preso parte il presidente dei deputati di FI, Paolo Barelli, e il portavoce nazionale, Raffaele Nevi. "Questo provvedimento legislativo ha ricevuto moltissimi apprezzamenti ma ha fatto anche storcere il naso a qualcuno, perché si prevede un obbligo e quindi una sanzione in caso di inottemperanza ad esso, con una pena pecuniaria minima, che ha un valore educativo e pedagogico - ha spiegato Gatta -. Sono certo che non verrà mai irrogata alcuna sanzione perché già oggi moltissimi ristoratori, responsabili ed attenti al tema della sostenibilità, chiedono ai consumatori se vogliano avvalersi della doggy bag. Ai ristoratori spetterà di esporre cartelli esplicativi, garantendo ai consumatori il diritto di richiedere ed ottenere la doggy bag". (segue) (Rin)