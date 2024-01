Alimentare: Gatta (FI), proposta legge su doggy bag piattaforma da cui partire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il parlamentare ha proseguito: "In molte Regioni del mondo non si ha il minimo per sopravvivere, noi sprechiamo 65 chili di cibo pro-capite all'anno. Con la lotta allo spreco alimentare assolviamo anche ad un dovere morale e preserviamo più a lungo, per le future generazioni, le risorse alimentari oggi a disposizione. Abbiamo voluto dare il nostro contributo ad uno degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030, quello del contrasto allo spreco alimentare, prevedendo una sanzione - questo è bene chiarirlo per evitare equivoci, fraintendimenti ed anche interessate strumentalizzazioni - solo quando il consumatore faccia richiesta di un contenitore per riporvi il cibo avanzato e riceva un rifiuto dal gestore del ristorante. Inoltre va detto che la riduzione di rifiuti da cibi e bevande non consumate in loco contribuisce a rendere più sostenibile l'esigenza di smaltimento dell'organico, con indubbi benefici economici. Il tema dell'ambiente è un tema trasversale, rispetto al quale nessuno può vantare il diritto di esclusiva, come a sinistra si è fatto strumentalmente per decenni. Oggi, con questa proposta - ha concluso Gatta -, diamo la prova che esiste un ambientalismo responsabile, consapevole, pragmatico, non ideologizzato". (Rin)