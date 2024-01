Milano: Piscina (Lega), il problema sono le ciclabili insicure e la mancanza di controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Purtroppo "ancora una volta è evidente che le politiche folli sulla mobilità della Giunta Comunale producano sempre più morti in strada". Lo afferma in una nota Samuele Piscina, Consigliere Comunale e Segretario Provinciale della Lega. Noi "portiamo le nostre condoglianze alla famiglia del 37enne morto nel tragico incidente in viale Abruzzi, in dinamiche ancora non chiare, e alla giovane automobilista 25enne che si è subito fermata in soccorso e che vivrà con questo trauma per l’intera vita. Probabilmente uno dei 2 veicoli, la bicicletta o l’autovettura, ha attraversato l’incrocio con il semaforo rosso. È pertanto evidente che il problema, ancora una volta, non sia sicuramente la velocità di precorrimento delle nostre strade che rispetta il codice della strada e che risulta già in molti casi decisamente lenta, ma casomai il rispetto del codice della strada e la presenza delle ciclabili insicure", continua Piscina. Ma, "se ci sono delle certezze, infatti, sono la presenza di una corsia ciclabile senza alcuna protezione in viale Abruzzi e che i dati Istat evidenzino come gli incidenti che coinvolgono i ciclisti a Milano, dal 2021 a oggi, siano aumentati esponenzialmente. Ciò denota che gli interventi viabilistici adottati sino a oggi dall’Amministrazione hanno portato a un costante aumento della pericolosità nelle nostre strade, a fronte di una totale mancanza di controlli". "Purtroppo le lobby dei ciclisti, manifestando per chiedere le zone 30 estese in tutte le strade milanesi con il supporto ideologico della sinistra, non fanno sicuramente gli interessi dei ciclisti e dei milanesi. Piuttosto, manifestino per chiedere al Sindaco dove siano finiti gli agenti della Polizia Locale tanto promessi e mai arrivati, per quale motivo non si trovino più vigili che multino i comportamenti scorretti sulle strade e perché non vengano presi provvedimenti per proteggere le ciclabili, realizzandole in strade meno trafficate e quindi più sicure, invece che sulle grandi arterie", chiosa il consigliere. (Com)