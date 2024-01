Spagna: Vox apre termini presidenza partito con Abascal come unico candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vox ha aperto il termine per presentare le candidature alla presidenza del partito sovranista spagnolo e l'attuale leader Santiago Abascal è l'unico candidato chiaro. Il processo culminerà il 27 gennaio prossimo con l'assemblea generale straordinaria. Lo statuto di Vox prevede che i potenziali candidati debbano essere appoggiati almeno dal dieci per cento degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Abascal ha già confermato la sua intenzione di ripresentarsi e oggi ha presentato ufficialmente la sua candidatura in un messaggio pubblicato su X. (Spm)