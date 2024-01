Sport: Rossi (Pd), governo valorizzi impiego giovani calciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, "come intende procedere e con quali tempi nell'approvazione del regolamento per il riparto dei diritti televisivi, in merito alla percentuale del 5 per cento relativo al minutaggio dei giovani? Darà seguito alle dichiarazioni rilasciate alla stampa, e confermerà con precisi atti normativi che queste corrispondano effettivamente all'orientamento politico del governo, fatte successivamente al superamento del decreto crescita?". Sono le domande contenute nell'interrogazione rivolta al ministro, Andrea Abodi, a prima firma del deputato democratico, Andrea Rossi, e del collega Mauro Berruto, responsabile Sport del Pd. Nell'interrogazione, in particolare, si fa riferimento alla "mancata emanazione da parte della presidenza del Consiglio dei regolamenti relativi alla definizione di criteri rispetto al parametro di tempo di gioco dei giovani. Un impianto normativo che deriva dall'introduzione della legge Melandri e successivamente dalla legge di bilancio 2018, dove l'allora ministro dello Sport, Luca Lotti, potenziava il peso del tempo di gioco dei giovani compresi tra i 15 e i 23 anni formati nei settori giovanili italiani quale parametro da considerare nel calcolo del concetto di 'radicamento sociale'. Con lo scopo principale, appunto, di incentivare le società sportive ad utilizzare maggiormente e per più tempo i giovani talenti. Il governo - ha concluso Andrea Rossi - ha ora l'occasione per dimostrarsi veramente e non a parole dalla parte delle società che investono nei giovani calciatori". (Rin)