Ucraina: Crosetto riafferma importanza aiuti militari, passo indietro sarebbe “errore strategico”

22 luglio 2021

- Fare un “passo indietro” nella fornitura degli aiuti militari a Kiev sarebbe un “errore strategico”, in un anno che sarà “cruciale” per le sorti della guerra in Ucraina. È il messaggio lanciato oggi dal ministro della Difesa Guido Crosetto durante le comunicazioni in Parlamento in materia di proroga all’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine. Secondo Crosetto, la controffensiva di Kiev “non ha dato i risultati sperati” e la strada da percorrere al fianco dell’Ucraina “è ancora lunga”, pertanto “sarà necessario sostenerla fino a quando continueranno gli attacchi” della Russia. Sulla base di questo, il ministro ha evidenziato che gli ultimi sviluppi del conflitto impongono all’Italia “una scelta di coerenza” al fianco di Kiev, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale. L’ottavo pacchetto di aiuti militati italiani a cui il governo ha dato il via libera, ha spiegato Crosetto, “sarà costituito da sistemi d’arma per rafforzare le sole capacità difensive dell’Ucraina”. “Pensiamo di fornire all’Ucraina sistemi d’arma già in nostro possesso”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)