Ucraina: Crosetto riafferma importanza aiuti militari, passo indietro sarebbe “errore strategico” (2)

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- D’altronde, come ha ricordato Crosetto, l’Italia ha scelto di sostenere Kiev “con convinzione” perché “non esiste pace giusta se un popolo aggredito non ha la possibilità di difendersi”. “Se il consesso delle nazioni decide di girarsi dall’altra parte” a fronte di violazioni del diritto internazionale, allora “perderemo spazi di libertà, di democrazia e sicurezza”, ha pertanto avvertito il ministro della Difesa. Secondo Crosetto, è importante che l’Italia promuova “un diverso approccio” in merito al conflitto, che permetta di essere “una delle prime nazioni come quantità e qualità di aiuti”, ma anche uno dei primi Paesi “a ribadire la possibilità di costruire una strada diplomatica”. “C’è una nazione che ogni giorno, ogni mattina, ogni pomeriggio, ogni sera è attaccata e si deve difendere da centinaia di bombe che cadono su obiettivi civili e militari, da quasi due anni”, ha ricordato Crosetto. Quando passeranno 24 ore senza che tutto questo accada, ha aggiunto, si potrà parlare di pace, ma “nell’attesa dobbiamo impedire a quelle bombe di cadere su asili, ospedali e altri obiettivi civili”. “In questi due anni i pacchetti di aiuti militari hanno permesso di salvare decine di migliaia di vite ucraine”, ha evidenziato il ministro, osservando che per il Cremlino “tempo e morti non hanno importanza”. (segue) (Res)