Ucraina: Crosetto riafferma importanza aiuti militari, passo indietro sarebbe “errore strategico” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- In merito all’aggressione russa, Crosetto ha osservato che sebbene Mosca “abbia mancato gli obiettivi che si era posta, non sembra dare segni di cedimento”. “Anche in questo campo si nota la differenza tra un’autocrazia – la Russia - e una democrazia – l’Ucraina”, ha rilevato a questo riguardo il ministro della Difesa. Sulla base dell’evoluzione della guerra, secondo Crosetto la Russia sembra “intenzionata a puntare su un conflitto di logoramento”, scommettendo anche sulla “stanchezza” dei partner occidentali dell’Ucraina, soprattutto in vista degli appuntamenti elettorali del 2024. Infatti, come ha evidenziato il ministro, quella in corso in Ucraina “si sta ormai trasformando in una guerra di posizione”. Ed è per questo che Crosetto, a nome dell’esecutivo, ha riaffermato l’importanza di continuare gli aiuti bellici per Kiev, affiancati da qualsiasi soluzione “che possa portare all’apertura di un confronto diplomatico”. “La posizione di questo governo è stata identica in Ucraina quanto su Gaza. Il lavoro compiuto in questi mesi per cercare di affiancare agli aiuti militari la costruzione di un percorso di pace è stata evidente anche nei consessi internazionali, e non da oggi ma per mesi. Da mesi questo governo ha posto con forza il tema della necessità di un tavolo di pace”, ha detto il ministro. (segue) (Res)