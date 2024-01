Ucraina: Crosetto riafferma importanza aiuti militari, passo indietro sarebbe “errore strategico” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia la Camera dei deputati che il Senato hanno approvato la risoluzione di maggioranza presentata dal governo sull’Ucraina in occasione delle comunicazioni di Crosetto: mentre a Montecitorio il testo ha ottenuto 190 voti a favore, 49 contrari e 60 astenuti, a Palazzo Madama ci sono stati 103 voti favorevoli, 24 contrari e 27 astenuti. La risoluzione, al primo punto, impegna il governo a "continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito Nato e Ue nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari". Allo stesso tempo, il testo approvato impegna l'esecutivo a sostenere "tutti gli sforzi diplomatici" per la fine della guerra e "una pace giusta, duratura ed equilibrata". (Res)