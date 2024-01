Francia: premier Attal, francesi vogliono che continui sforzo per loro sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I francesi si aspettano che continui lo "sforzo assoluto" fatto dalle autorità per la loro sicurezza. Lo ha detto il primo ministro francese Gabriel Attal, durante una visita in un commissariato della Val d'Oise, a nord di Parigi. "Non concepisco una società senza ordine e senza regole", ha detto Attal, accompagnato dal ministro dell'Interno Gerald Darmanin. Il premier ha spiegato che questo dossier riguarda anche le famiglie e l'istruzione. (Frp)