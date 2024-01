Agricoltura: Centinaio (Lega), protesta contadini Germania è segnale di disagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta dei contadini in Germania è "solo l'ultimo segnale di un disagio che attraversa l'intero continente e che nasce da un pregiudizio ambientalista anti-agricolo, alimentato anche dalla Commissione europea in scadenza". Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega. "Siamo solidali con chi difende pacificamente e con orgoglio il proprio lavoro e rivendichiamo di aver sempre considerato l'agricoltura un'attività centrale per l'economia italiana e parte integrante della nostra cultura, sostenendola attraverso la nostra azione anche all'interno dell'attuale maggioranza. Voler esportare a Bruxelles una coalizione politica di centrodestra significa anche fermare le politiche che rischiano di annientare il settore agroalimentare, portate avanti da socialisti, verdi e liberali, come dimostrano le scelte del governo tedesco - ha aggiunto -. Respingiamo al mittente anche l'ipocrisia di Ursula Von der Leyen, che adesso dice di voler dialogare con i contadini, dopo aver acconsentito per anni alle disposizioni disastrose del suo ex vice Frans Timmermans. Se c'è un veto che la Lega mette nelle prossime alleanze europee è nei confronti di chi vuole continuare a colpire il ruolo e il lavoro degli agricoltori in nome di un furore ideologico ambientalista", ha concluso Centinaio. (Rin)