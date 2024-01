Università: crescono iscritti in atenei Capitale, primato a Roma Tre con +36 per cento su 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In cinque anni, dall'anno accademico 2019/2020 al 2023/2024, l'università Roma Tre ha registrato un incremento delle iscrizioni pari al 36 per cento, passando da 5.024 iscritti a 6.839 studenti. E' quanto emerge dai dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti del ministero dell'Università ed elaborata dall'Università della Calabria. Come anticipato questa mattina dal quotidiano "Il Messaggero", secondo i dati che emergono dallo studio, per quanto riguarda le altre università di Roma, Tor Vergata ha registrato un aumento degli iscritti del 22 per cento, passando da 4.881 a 5.936 studenti. L'università La Sapienza, invece, rimane stabile e registra un incremento dell'1 per cento rispetto al periodo pre pandemia: da 17.117 a 17.367 iscritti.(Rer)