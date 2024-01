Tunisia-Cina: il ministro degli Esteri Wang Yi a Tunisi da domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri cinese, Wang Yi, effettuerà sarà in visita ufficiale in Tunisia da domenica 14 al 16 gennaio. Lo ha reso noto la diplomazia di Tunisi in una nota al termine dell'incontro tra il ministro Nabil Ammar e l'ambasciatore della Cina. Secondo la stessa fonte, la visita di tre giorni di Wang Yi coincide con la celebrazione del sessantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Tunisia e Cina. Durante l'incontro con l'ambasciatore, il ministro Ammar ha parlato dei "rapporti di amicizia e cooperazione tunisino-cinesi e dei preparativi per i prossimi importanti eventi". Il capo della diplomazia di Tunisi ha inoltre apprezzato gli eccellenti rapporti di cooperazione tra i due Paesi, sottolineando la "volontà della Tunisia di svilupparli ulteriormente e rafforzarli in modo da servire gli interessi dei due popoli". Cina e Tunisia hanno assistito a una crescita "solida e costante" dei legami bilaterali nonostante i cambiamenti nel panorama internazionale. È quanto scritto dal presidente cinese, Xi Jinping, nel messaggio di congratulazioni inviato all'omologo tunisino, Kais Saied, in occasione dell'anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra i due Paesi. Xi ha espresso soddisfazione per i risultati sin qui raggiunti dalle relazioni bilaterali, dicendosi pronto a considerare l'anniversario come un nuovo punto di partenza per "rinnovare la tradizionale amicizia" tra i due Paesi e compiere nuovi progressi.(Tut)