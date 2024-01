Milano: Sironi (M5S), dopo San Donato lo scempio dei nuovi stadi anche a Rozzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo lo scempio ambientale del progetto dello stadio del Milan, ora anche da Rozzano si levano gli scudi contro quello dell'Inter. Stiamo parlando di due progetti a forte impatto ambientale che andrebbero a insistere su terreni permeabili e verdi, in una zona già abbondantemente messa a dura prova dall'inquinamento atmosferico". Lo dichiara in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente, Elena Sironi. "Ci sembra assurdo volersi ostinare con la costruzione di due nuovi stadi, quando basterebbe che le due squadre e il Comune di Milano si mettessero d'accordo sulla ristrutturazione di San Siro", continua. "Non è questa una progettazione oculata del territorio, che oltretutto va a peggiorare la qualità della vita dei cittadini che vivono in quelle aree. E non è possibile che i diritti edificatori acquisiti siano in netto contrasto con le esigenze di tutti i portatori di interesse e sulla collettività. Continueremo a monitorare la situazione", conclude Sironi.(Com)