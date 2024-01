Tunisia: rinviato l'interrogatorio dell'ex premier Jebali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice istruttore del polo giudiziario antiterrorismo di Tunisi ha deciso di rinviare l'interrogatorio dell'ex capo del governo della Tunisia e membro di spicco del partito Ennahda, Hamadi Jebali, relativo all'indagine sul rilascio di passaporti a cittadini stranieri ricercati in casi di terrorismo. Lo riferisce l'emittente locale "Mosaique fm", citando proprie fonti. Il giudice istruttore aveva precedentemente emesso due mandati di arresto contro Noureddine Bhiri e Fathi Baldi, ex funzionari del ministero degli Interni, in attesa di ulteriori indagini. (Tut)