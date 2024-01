Roma: Nanni (CC), file chilometriche al Colosseo, danno a immagine città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "la misura sui biglietti nominali introdotta lo scorso ottobre per contrastare l'acquisto massivo da parte dei bot va rivista e adeguata alle esigenze dei milioni di visitatori che quotidianamente visitano il Parco Archeologico del Colosseo". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Calenda, Dario Nanni. "Da anni mi batto affinché il sistema di vendita e di gestione degli ingressi al Parco Archeologico del Colosseo sia semplificato ed eviti facili e consistenti speculazioni - spiega -. Lo scorso autunno avevo evidenziato alcune criticità della nuova misura introdotta e che, stiamo vedendo in questi ultimi giorni, si sta ripercuotendo sulle migliaia di visitatori. Innanzitutto, i controlli su ogni biglietto comportano tempi di attesa infiniti e file chilometriche visti i pochi varchi d'ingresso e l'esiguo numero di personale preposto a questa attività. Una simile situazione non è accettabile, per chi deve sopportare le estenuanti file, per chi lavora di quell'attività come le guide turistiche, a cui si sommano i mancati introiti ed il danno all'immagine della città". (segue) (Com)