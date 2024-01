Toscana: Tenerini (FI), no tagli a personale, sanità va commissariata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi di ulteriori tagli al personale sanitario in Toscana “è a dir poco inaudita: non solo il settore deve far fronte a una situazione di perenne emergenza, con carenza di organici e posti letto, ma addirittura potrebbe subire la decimazione di medici e infermieri”. Lo ha dichiarato la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, eletta in Toscana. “Se a questo – ha proseguito – si aggiunge la malsana idea di aumentare i ticket per le prestazioni in codice bianco in pronto soccorso, come se non bastasse l'incremento dell'Irpef, è evidente che siamo allo sbando. C'è una sola soluzione: commissariare la sanità in Toscana". "Per il bene dei cittadini – ha sottolineato – dobbiamo augurarci che le voci di riduzione del personale sanitario e aumento dei ticket siano smentite al più presto, ma l'incapacità del governatore Giani e dell'assessore Bezzini è sotto gli occhi di tutti”. “La tenuta del sistema sanitario è ormai in codice rosso, come anche il bilancio regionale. Dopo decenni di malgoverno, la sinistra ha ridotto la sanità in brandelli e i toscani ne pagano le conseguenze. La Toscana deve poter voltare pagina al più presto", cha concluso Tenerini. (Rin)