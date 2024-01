Università: Marinone (Pd), record iscritti a Roma Tre riempie di orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita delle immatricolazioni negli atenei romani e in particolare la crescita del 36 per cento di nuovi iscritti all'Università Roma Tre "è un dato molto positivo e che ci riempie di orgoglio". Lo afferma in una nota il consigliere delegato per Politiche giovanili di Roma Capitale Lorenzo Marinone del Pd. "È frutto di un ottimo lavoro di programmazione dei percorsi di formazione e di una città che resta tra le prime capitali in Europa per offerta e domanda di formazione universitaria - spiega -. Resta molto da fare per dare agli studenti romani ancora maggiori prospettive di crescita, dal punto di vista degli alloggi e dell'incontro con il mondo del lavoro, ma Roma si conferma una città che punta sui saperi, sull'innovazione e sull'apertura internazionale".(Com)