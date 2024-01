Italia-Somalia: ambasciatore Daccò Coppi incontra segretario generale sindacato giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Sindacato dei giornalisti somali (Nusoj) Omar Faruk Osman ha incontrato l'ambasciatore d'Italia a Mogadiscio, Pier Mario Daccò Coppi. "Lieti di aver reso una visita di cortesia al nuovo ambasciatore d'Italia in Somalia, Pier Mario Daccò Coppi. L'ho informato del nostro lavoro in corso e di successo in Somalia. Abbiamo espresso apprezzamento per la duratura solidarietà e il sostegno dell'Italia ai lavoratori somali e ai loro sindacati e abbiamo scambiato opinioni su una partnership programmatica con l'istituto per la cooperazione allo sviluppo della regione Emilia-Romagna e la Cgil", si legge in un post di Faruk Osman su X. (Res)