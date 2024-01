Ex Ilva: Stefanazzi (Pd) a "Nova", arrivare a nazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspico che si arrivi dove credo si debba arrivare da tempo, per la verità, alla nazionalizzazione della fabbrica, ad un processo che porti lo Stato ad avere il controllo dell’intero comparto industriale, del più importante asset siderurgico di questo Paese". Lo ha detto, ad "Agenzia Nova", sull'ex Ilva, il deputato del Partito democratico e componente della commissione Finanze di Montecitorio, Claudio Stefanazzi. "Questo è l’auspicio. Che cosa succederà? Non lo so. Temo - ha continuato il parlamentare - che siamo alla vigilia di una battaglia legale lunghissima e che credo servirà probabilmente a Mittal per allungare un po' il brodo, per completare l’opera di distruzione della fabbrica perché credo che adesso, davvero, sia del tutto evidente che quando Mittal ha deciso di acquistare Ilva, lo ha fatto esclusivamente per eliminare un concorrente".(Rin)