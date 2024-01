© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio si è sviluppato un incendio in una delle "Torri bianche" di via Saponaro a Milano, quartiere Gratosoglio. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, l'incendio avrebbe interessato solo alcuni pannelli accatastati che dovevano essere utilizzati per il nuovo cappotto dell'edificio al numero 37. Non ci sarebbero persone coinvolte. (Rem)