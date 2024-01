Ucraina: Casini, voterò risoluzioni a sostegno di aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In coerenza con la mia storia politica, coi miei valori e con i miei voti precedentemente espressi in Parlamento, sosterrò oggi in Senato la conferma degli aiuti militari all'Ucraina, nazione aggredita dalla Federazione russa, e l'auspicio di intensificare ogni sforzo diplomatico per la pace". Lo afferma in senatore Pier Ferdinando Casini sulla proroga dell'autorizzazione alla cessione di aiuti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina in discussione nell'Aula del Senato. "I valori dell'Occidente su questo terreno non possono essere negoziabili, con buona di Orban e di altri sovranisti. Per questo voterò, assieme alla risoluzione del Pd, quella del Terzo polo e del governo. Giochi politici in questo ambito sono per me inaccettabili", conclude.(Rin)