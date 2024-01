Sardegna 2024: Crippa (Lega), su Truzzu si faccia passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un passo indietro. E' quello che il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa chiede a Fratelli d'Italia e ai partiti che hanno scelto il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, come candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna. “Serve buonsenso – ha detto Crippa - Se in Sardegna Solinas non va più bene e i motivi sono sconosciuti, anche nelle altre regioni bisognerà rivalutare i candidati presidenti”. Per Crippa "il candidato presidente in Sardegna rimane Solinas, perché è l'uscente. Dobbiamo andare in continuità, perché la squadra che vince non si cambia. Non capiamo il motivo per cui il partito di maggioranza relativo abbia presentato un candidato alternativo in Sardegna quando ha amministrato nella giunta di centrodestra per cinque anni senza mai sollevare una problematicità. Se non ci sono motivi politici non capisco che logica ci sia nel proporre un candidato alternativo, è uno strappo. Spero si arrivi all'unità del centrodestra che è un valore per poter vincere le elezioni amministrative e regionali. Noi non vorremmo andare da soli con Solinas”. (Rsc)