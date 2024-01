Speciale infrastrutture: Bulgaria, direttore aeroporto Burgas, pronti a ingresso Schengen per via aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto di Burgas, in Bulgaria, è pronto per l’adesione del Paese allo spazio Schengen per via aerea dal 31 marzo 2024. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Bta” il direttore dello scalo stesso, Georgi Chipilski, sottolineando che il 70 per cento dei passeggeri gestiti negli ultimi anni provengono dai Paesi dell’area Schengen. “Questa adesione è un passo importante, e avrà un impatto positivo per l’esperienza dei passeggeri in quanto i controlli dei passaporti e dei visti per coloro che arrivano dall’area Schengen saranno rimossi”, ha evidenziato Chipilski. "Se tutto va bene, questo aumenterà anche l'interesse delle compagnie aeree, per il lancio di programmi in Bulgaria in generale e nell'aeroporto di Burgas in particolare", ha aggiunto il direttore dello scalo. “Non dovremo apportare modifiche significative alle infrastrutture. La struttura generale dell’aeroporto è pronta per il 31 marzo", ha poi spiegato Chipilski. (Seb)