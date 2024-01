Speciale infrastrutture: Tunisia, ministero Infrastrutture lancia bando per lo sviluppo dell’area Sejoumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e dell'edilizia della Tunisia ha annunciato il lancio di un bando internazionale rivolto a istituti di ricerca nel Paese e all'estero per condurre uno studio strategico per lo sviluppo integrato delle rive del lago Sejoumi, a sud ovest della capitale Tunisi. Lo ha annunciato il ministero in un comunicato stampa, dove si legge che l'attività di ricerca dovrà tenere conto delle caratteristiche delle aree circostanti, fornendo soluzioni tecniche per ridurre l'inquinamento e proteggere le zone adiacenti al bacino dalle inondazioni, offrendo allo stesso tempo un equilibrio immobiliare entro un territorio di 700 ettari. Secondo la stessa fonte, il termine ultimo per l'accettazione delle proposte, sarà giovedì 8 febbraio 2024. Parte di questo studio sarà finanziato dal Fondo arabo per lo sviluppo economico e sociale, sotto forma di donazione, nell'ambito del memorandum d'intesa firmato con la Tunisia il 7 agosto 2023. Lo studio è stato realizzato in coordinamento tra i ministeri delle Infrastrutture, dell'Ambiente, dell'Agricoltura, delle Risorse idriche e della Pesca, considerando che quella del lago Sejoumi è considerata una zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e riconosciuta dalla National Ocean Protection Agency dal novembre 2022. (Tut)