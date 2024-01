Speciale infrastrutture: Roma, Bonessio (Avs), per ridurre inquinamento unica soluzione efficace è stop fonti fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici è una priorità che non deve avere colore politico. Per questo ho espresso in Aula il voto favorevole dell'Alleanza capitolina Verdi-Sinistra alla proposta di deliberazione a firma del consigliere Corbucci e della consigliera Mussolini. Così in una nota il consigliere dell'Alleanza capitolina Verdi Sinistra, Ferdinando Bonessio. "L'atto prevede l'utilizzo di tecnologie di prodotti green utili alla riduzione dell'inquinamento atmosferico - aggiunge - da utilizzare nelle riqualificazioni all'esterno di edifici e di infrastrutture pubbliche, nonché all'interno, privilegiando i luoghi maggiormente sensibili come scuole e asili nido. Il contrasto all'inquinamento è una 'guerra' che ci deve vedere sempre insieme con l'unico intento di migliorare la qualità dell'ambiente e preservare la salute nostra e delle prossime generazioni. Allo stesso tempo bisogna essere consapevoli del fatto che non è sufficiente vincere la battaglia sul contenimento degli effetti dell'inquinamento da CO2 e PM10. La vera vittoria si avrà solo quando smetteremo completamente di utilizzare le fonti fossili per produrre energia e inizieremo ad attuare buone pratiche collettive di sostenibilità ambientale". (Com)