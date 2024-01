Speciale infrastrutture: Israele acconsente a visita di delegazione Onu nella Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele permetterà a una delegazione delle Nazioni Unite di entrare nel nord della Striscia di Gaza per valutare lo stato delle infrastrutture ed esaminare le necessità sul campo per il ritorno dei residenti palestinesi nell'area. Lo hanno dichiarato alti funzionari israeliani e statunitensi, secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. La questione è stata affrontata durante l'incontro tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, il primo ministro Benjamin Netanyahu e i membri del gabinetto di guerra. La parte israeliana ha chiarito che non sarà possibile per i palestinesi tornare nel nord della Striscia in questa fase, sia per la situazione sul terreno a causa dello stallo per le sorti degli ostaggi nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas. (Res)